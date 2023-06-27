النزاهة: استقدام مدير تربية ميسان بسبب الاستيلاء على أكثر من 17 مليار دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات استيلاء على مبالغ التوقيفات التقاعديَّة الخاصة بملاكات تربية محافظة ميسان، تجاوزت قيمتها الــ (١٧) مليار دينار .

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ان " عمليَّة الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائيَّة في مديريَّة تربية ميسان ودائرة التقاعد، تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصة بالاستيلاء على مبلغ (١٧) ملياراً، و (٨٩٣) مليوناً، و (٧٧٤) ألف دينار خاصة بالتوقيفات التقاعديَّة لملاكات تربية المحافظة"

واوضحت ، أن " المبالغ المستولى عليها الخاصة بملاكات تربية المحافظة تعود للمدة من( ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١)، حيث أن المبالغ الخاصة بهذه المدة لم ترسل إلى دائرة التقاعد - صندوق تقاعد موظفي الدولة.

واضافت ، أن " قاضي التحقيق المختص، وبعد اطلاعه على تفاصيل الأوليَّات المضبوطة المثبتة في محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل ملاكات المكتب، قرر إصدار أوامر استقدام بحق كل من المدير العام لتربية محافظة ميسان الحالي، ومدير قسم الحسابات، والموظفة المسؤولة عن تنظيم الصكوك؛ استناداً الى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".