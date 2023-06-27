قيادي في حزب بارزاني يشن هجوما على الاتحاد الوطني الكردستاني

/أعرب مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك - كرميان كمال كركوكي، يوم الثلاثاء، عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من أسماهم "الخونة" في 16 أكتوبر( في اشارة الى الاتحاد الوطني الكردستاني ).

وقال كركوكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع أحزاب كردستانية ، إن الاجتماع شهد التباحث حول الوضع في كركوك و المنطقة، والمواضيع السياسية، وتبادل الآراء حول العديد من المواضيع ..مضيفا توقفنا على موضوع انتخابات مجالس المحافظات كثيرا.

وشدد على أنه من الضروري ان يشارك ابناء كردستان في الانتخابات المحلية المقبلة بهمة عالية وأن يصوتوا لمن يدافع عن حقوقهم في تلك المناطق ومنها كركوك

وعن تحالف القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في قائمة واحدة في كركوك لخوض الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق نهاية العام 2023، قال كركوكي: نحن سنشارك مع أية جهة أو طرف سياسي باستثناء /خونة 16 اكتوبر//انتهى