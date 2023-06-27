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بعمليات منفصلة.. الإطاحة بـ5 إرهابيين في ثلاث محافظات


أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة مطلوبين في محافظات كركوك والسليمانية الانبار.

وقال رسول في بيان أنه " استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وباشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد".

وأضاف، أن "القطعات شرعت بتنفيذ واجب أسفر عن القاء القبض على احد المطلوبين في محافظة كركوك".

وبعمليتين منفصلتين وبالتعاون مع مديرية مكافحة الارهاب السليمانية اسفرت العمليتين عن "القاء القبض على مطلوبين اثنين في محافظة السليمانية".

وذكر الناطق باسم القائد العام، أن "قطعات الجهاز، اختتموا عملياتهم بإلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة الانبار".

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