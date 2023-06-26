حقوق تؤكد استمرار التحقيق في ملف اغتيال قادة النصر

أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الاثنين، استمرار التحقيقات في ملف اغتيال قادة النصر الشهيدين ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، فيما دعا الحكومة إلى تطبيق قرار البرلمان بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الساعدي في حديث ل/ المعلومة/ " أن "هناك حراكا قضائيا داخليا وقد نلجأ إلى المحاكم الدولية لملاحقة المجرمين الذين استهدفوا قادة النصر بشكل واضح ومباشر ".

وأوضح أن" ملف اغتيال قادة النصر سيفتح بشكل واسع وسيتم إعادة طرحه على طاولة مجلس النواب قريبا من اجل انصاف دماء الشهداء ومحاسبة المعتدين".

وأضاف اننا " طالبنا من رئيس الوزراء تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية وكذلك تقديم كشف مفصل عن تواجد القوات الأجنبية في العراق".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، قد أكد وجود 17 متهما خاضعين للتحقيق حاليا بذات الملف، مشيرا الى ان "العدالة ستنال من جميع المتورطين في تلك الجريمة التي يقف خلفها البيت الابيض الامريكي".