الأخبار

حقوق تؤكد استمرار التحقيق في ملف اغتيال قادة النصر


أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الاثنين، استمرار التحقيقات في ملف اغتيال قادة النصر الشهيدين ابو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني، فيما دعا الحكومة إلى تطبيق قرار البرلمان بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال الساعدي في حديث ل/ المعلومة/ " أن "هناك حراكا قضائيا داخليا وقد نلجأ إلى المحاكم الدولية لملاحقة المجرمين الذين استهدفوا قادة النصر بشكل واضح ومباشر ".

وأوضح أن" ملف اغتيال قادة النصر سيفتح بشكل واسع وسيتم إعادة طرحه على طاولة مجلس النواب قريبا من اجل انصاف دماء الشهداء ومحاسبة المعتدين".

وأضاف اننا " طالبنا من رئيس الوزراء تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية وكذلك تقديم كشف مفصل عن تواجد القوات الأجنبية في العراق".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، قد أكد وجود 17 متهما خاضعين للتحقيق حاليا بذات الملف، مشيرا الى ان "العدالة ستنال من جميع المتورطين في تلك الجريمة التي يقف خلفها البيت الابيض الامريكي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حقوق تؤكد استمرار التحقيق في ملف اغتيال قادة النصر
الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا للعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار في الأنبار
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكويتي سبل تطوير العلاقات الثنائية
النزاهة والاتصالات تبحثان سبل انجاح البرنامج الحكومي وانتقال مؤسسات الدولة للحوكمة الالكترونية
السياسي المستقل سعد المطلبي : أبو رغيف طليق وقدم أوراقه لنيل شهادة الدكتوراه
الاتحاد والديمقراطي يجتمعان تحت مظلة طالباني من اجل التوافق
16 دولة تعبر عن استعدادها لتسليم "الفاسدين" للحكومة العراقية
وزير التربية يوجه بتقديم شكوى قضائية بعد الاعتداء على مدرس بصلاح الدين
امين بغداد يعلن استرجاع 224 مليون دينار تم اختلاسه في إحدى دوائر البلدية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك