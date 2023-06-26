الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا للعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار في الأنبار

ضبطت الاستخبارات العسكرية كدسا للعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار في الأنبار.
وقالت في بيان انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات الجزيرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة تم ضبط كدس للعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار في منطقة الصاور التابعة الى ناحية البغدادي في محافظة الانبار والذي يحتوي على ( ١٠٠ ) عبوة ناسفة ومساطر تفجير تحتوي بداخلها على مادة السي فور
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