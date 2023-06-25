الحراك القانوني يحمل رئيس الجمهورية تعطيل تنفيذ الإعدام بحق الارهابيين

حمل عضو الحراك القانوني أحمد شهيد الشمري، الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مسؤولية الامتناع عن المصادقة على احكام اعدام الإرهابيين، مطالبا الحكومة بالقصاص من الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال الشمري في حديث ل / المعلومة/، إن"هناك الاف الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية ولا يمكن التشكيك بنزاهة القضاء"، لافتا الى ان "من واجب رئيس الجمهورية المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام احتراما لدماء الشهداء وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية تحول دون تنفيذ احكام الإعدام ".

واشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تقع على عاتقها التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء بحق الإرهابيين لكنها لم تقم طيلة الفترة الماضية بمسؤوليتها"، وشدد" بضرورة اتخاذ قرارا عاجلا بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين القابعين في السجون".

ولفت الشمري الى، ان "الإرهابيين يتمتعون في افضل الخدمات الفندقية ويكلفون ميزانية الدولة ملايين الدولارات في وقت لم تصرف حقوق الشهداء".

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي في حديث سابق ل / المعلومة/ عن تحرك نيابي لمطالبة الحكومة بتطبيق أحكام الاعدام بحق كافة المدانين بقضايا الارهاب داخل السجون العراقية .