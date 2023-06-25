الأخبار

تحالف الانبار: اقالة العاني ستقطع التمويل عن الأحزاب المسيطرة في الانبار


اعتبر القيادي في تحالف الانبار محمد دحام، اليوم الاحد، ان قرار الحكومة بإقالة مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما اكد ان الإقالة ستقطع التمويل عن الأحزاب السياسية المتنفذة والمسيطرة في الانبار والمناطق المحررة. 

وقال دحام في حديث ل /المعلومة/، إنه "كان لابد من تصحيح المسار لهذا الصندوق بعد كم الخروقات القانونية وقضايا الفساد التي تمت في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "قرار حكومة السوداني بإقالة مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة محمد العاني خطوة بالاتجاه الصحيح". 

واردف: ان "الإقالة ستقطع التمويل عن الأحزاب السياسية المتنفذة والمسيطرة في الانبار والمناطق المحررة"، لافتا الى ان "هنالك الكثير من الشبهات التي تدور حول صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة نتيجة؛ الأموال الضخمة التي خصصت له، فضلا عن أموال المنح والتبرعات الخارجية".   

وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الاحد، على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد التسبب في هدر المال العام والتورط في العديد من صفقات الفساد. 

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي، الاحد، قد اكد في حديث لوكالة /المعلومة/، ان " قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإبعاد محمد هاشم العاني احد اهم اذرع الفساد لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن رئاسة صندوق اعمار المحافظات المتضررة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحراك القانوني يحمل رئيس الجمهورية تعطيل تنفيذ الإعدام بحق الارهابيين
تحالف الانبار: اقالة العاني ستقطع التمويل عن الأحزاب المسيطرة في الانبار
القوات الأمنية تتصدى لتعرض ارهابي من قبل مجرمي داعش في قاطع سامراء
محلل سياسي : : شكاوى جديدة رفعت ضد أبو رغيف ولجنته
مجلس المفوضين يوافق على تحويل موظفي العقود الانتخابية المعلقة الى تشغيلية
جدول امتحانات السادس الإعدادي بعد تضمينه عطلة عيد الأضحى
رئيس الوزراء يوجه وزارة الكهرباء باستمرار العمل ومضاعفة الجهود خلال الصيف الحالي
النزاهة توقع بضابط برتبة رائد في مكتب مكافحة مخدرات ميسان متلبساً بالرشوة
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه بحضور رئيس الوزراء ويعلن دعمه للإجراءات الحكومية بتنفيذ المشاريع
التربية : يحق لطالب السادس الاعدادي اداء امتحان الدور الثاني حتى لو كان راسباً في جميع الدروس بالدور الأول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك