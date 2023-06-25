تحالف الانبار: اقالة العاني ستقطع التمويل عن الأحزاب المسيطرة في الانبار

اعتبر القيادي في تحالف الانبار محمد دحام، اليوم الاحد، ان قرار الحكومة بإقالة مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما اكد ان الإقالة ستقطع التمويل عن الأحزاب السياسية المتنفذة والمسيطرة في الانبار والمناطق المحررة.

وقال دحام في حديث ل /المعلومة/، إنه "كان لابد من تصحيح المسار لهذا الصندوق بعد كم الخروقات القانونية وقضايا الفساد التي تمت في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "قرار حكومة السوداني بإقالة مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة محمد العاني خطوة بالاتجاه الصحيح".

واردف: ان "الإقالة ستقطع التمويل عن الأحزاب السياسية المتنفذة والمسيطرة في الانبار والمناطق المحررة"، لافتا الى ان "هنالك الكثير من الشبهات التي تدور حول صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة نتيجة؛ الأموال الضخمة التي خصصت له، فضلا عن أموال المنح والتبرعات الخارجية".

وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الاحد، على إنهاء تكليف محمد العاني من إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد التسبب في هدر المال العام والتورط في العديد من صفقات الفساد.

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي، الاحد، قد اكد في حديث لوكالة /المعلومة/، ان " قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإبعاد محمد هاشم العاني احد اهم اذرع الفساد لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن رئاسة صندوق اعمار المحافظات المتضررة.