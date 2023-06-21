محكمة الكرخ تستلم ملف التحقيق بالشكاوى ضد لجنة "٢٩"

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تسلم محكمة تحقيق الكرخ الاولى ملف التحقيق الاداري الخاص بالشكاوى ضد لجنة الامر الديواني ٢٩.
وذكر بيان للمجلس أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى استلمت ملف التحقيق الاداري الخاص بالشكاوى المقدمة عن انتهاكات حقوق الانسان المنسوبة الى لجنة الامر الديواني رقم (٢٩ )".
واوضح ان "المحكمة سوف تجري التحقيق القضائي في تلك الشكاوى وفق القانون والادلة التي سوف يتم التوصل اليها من خلال مجريات التحقيق القضائي".
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