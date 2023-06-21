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الحشد الشعبي يفكك شبكة تقوم بترويج ونشر الأفكار المنحرفة في بغداد


أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تقوم بترويج ونشر الأفكار المنحرفة في بغداد. 

وذكرت هيئة الحشد في بيان ان مفارز مديرية بغداد التابعة للمديرية العامة للمعلومات، تمكنت من اعتقال 3 عناصر في مدينة الكاظمية المقدسة شمالي العاصمة بغداد تقوم بترويج ونشر الأفكار المنحرفة"، مبينا، أن ذلك" جاء استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة أتباع الفكر المنحرف والمتطرف وبعد استحصال الموافقات القضائية". 

وأضاف،" تم اعتقال كل من (ع. ز. م) و(م. خ. أ) و(خ. ف. خ) والذين يقومون بنشر وبث أفكارهم المتطرفة مستغلين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع) وضبط منشورات بحوزتهم". 

وأشار البيان إلى، أنه" تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل"، لافتا إلى، أن" معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وأتباع الفكر المتطرف والمنحرف عبر الخط الساخن 481 وستبقى هوية المتصل طي الكتمان".

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الحشد الشعبي يفكك شبكة تقوم بترويج ونشر الأفكار المنحرفة في بغداد
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