الاستخبارات والأمن تعلن القبض على إرهابي في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر إرهابي داعشي في بغداد.

وذكرت المديرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان أنه" بعملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبالتعاون مع شعبة المخدرات من الإطاحة بأحد أكبر تجار المواد المخدرة وبحوزته (كيلو غرام) من مادة الكريستال و (4000) حبة مخدرة كانت مخبأة داخل منزله، جاء القبض بعد متابعة المتهم ميدانيا وتحديد مكان تواجده في منطقة حي النداء بمحافظة النجف الأشرف والقبض عليه بالجرم المشهود، حيث تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".

وأضافت، أنه" استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء أبي غريب بمحافظة بغداد، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) إرهاب، إذ تمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وتابعت، أنه" من خلال كمين محكم ألقت مفارز المديرية الأخرى القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد نفذ العديد من عمليات الاتجار بالبشر (الأحداث) وتهريبهم إلى خارج البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة إلى الجهات التحقيقية المختصة".