وزير الداخلية يوجّه بالتعامل الفوري مع أية معلومة تصل إلى الجهات الاستخبارية

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الأربعاء، بالتعامل الفوري مع أية معلومة تصل إلى الجهات الاستخبارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه "ضمن الجولة الميدانية التي أجراها وزير الداخلية والوفد المرافق في محافظة الأنبار، تفقد مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وعقد اجتماعاً فيها بحضور عدد من القادة والضباط".

واضاف البيان، أن "الشمري أكد ضرورة "العمل وفق الخطط المرسومة ومتابعة المطلوبين للقضاء والتعامل الفوري مع أية معلومة تصل إلى الجهات الاستخبارية"، موجها "بتنفيذ العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والتعامل الحسن مع المواطنين".

وأشار الى أن "وزير الداخلية استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية والإنجازات المتحققة، فضلا عن احتياجاتهم وطلباتهم، كما تفقد عددا من اقسام هذه المديرية لمتابعة سير العمل فيها".

ولفت البيان الى أن "وزير الداخلية اطلع على الاستعداد العالي للفوج التكتيكي والتدريبات التي يقوم بها، إذ حضر إحدى فعالياته التدريبية القتالية، وأشاد بمهنية وأداء ضباط ومنتسبي الفوج".

وأعرب الوزير ، وفق البيان، عن "إعجابه بالروح المعنوية للمقاتلين"، مؤكداً في الوقت نفسه على "تكثيف التدريب لرفع الجاهزية لجميع المنتسبين".