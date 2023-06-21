التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تغيير جدول الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية؛ بسبب تزامن عطلة عيد الاضحى المبارك، مع امتحان مادة اللغة الانكليزية للفرع الأحيائي.

وذكر بيان للوزارة،، أنه "سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧".

وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".