السوداني يصادق على "صحة" شهادة مشعان الجبوري

صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التدقيقية الخاصة بثبوت صحة شهادة النائب السابق مشعان الجبوري.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة، احسان العوادي، موجهة إلى مجلس النواب، أنه "إشارة الى الامر الديواني رقم (22072/ سري لسنة 2022) الصادر بموجب كتاب مكتبنا بالعدد (2293079) في 4 تموز 2022 والمتضمن التحقق من المعلومات الواردة بتظلم (مشعان راكاض الجبوري) بخصوص الشهادة الدراسية للموما اليه، حصلت مصادقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 6 / 2023 على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقية المتضمنة ثبوت صحة وثيقة النجاح في الثانوية العامة الفرع الادبي دورة 1998 العائدة للموما اليه وحسب ما ورد في كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية بالعدد (6/ 10/ 2/ 1968) في 11 / 6 / 2023.