التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط

حددت وزارة التربية، مطلع تموز المقبل موعداً لإعلان نتائج الامتحانات الوزارية الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022 ــ 2023.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنه "سيتم مطلع الشهر المقبل إعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط"، منوهاً بأنَّ عملية التصحيح مستمرة على مدار اليوم وحتى أثناء العطل".

وأكد أن الامتحانات لم تشهد أي خروقات، وكذلك عملية الفحص والتدقيق للنتائج، حيث هناك دقة عالية في عملية التصحيح من قبل اللجان المشكلة داخل مراكز الفحص ولكل مادة امتحانية بغية الحفاظ على مجهود الطلبة وان يحصل كل طالب على استحقاقه.

وأضاف أنه لا يوجد أي مؤشر خاص بعملية التصحيح والنتائج الأولية للدفاتر التي صححت، حيث أنَّ أعداد الطلبة الذين شاركوا في الامتحان الوزاري لمرحلة الثالث المتوسط تجاوزت الـ 600 ألف طالب وطالبة في عموم البلاد وذلك يحتاج إلى وقت، لإكمال هذه العملية بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الاعلان عن النتائج سيتم من خلال المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والمديريات العامة ب‍بغداد والمحافظات، بحسب الصحيفة الرسمية.