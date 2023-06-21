وزيرة الاتصالات: مقبلون على إدخال خدمتي الجيل الخامس والإنترنت عبر الفضاء

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،امس الثلاثاء، أن الوزارة مقبلة على إدخال خدمتي الجيل الخامس 5G والانترنت عبر الفضاء،

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الياسري حضرت منتدى الدبلوماسية الرقمية الذي أقامته وزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية وعدد من نواب البرلمان والمختصين في هذا المجال".

وذكرت الياسري، بحسب البيان، أن "الوزارة حالياً في طور إجراءات الشركة الوطنية للهاتف النقال التي ستعمل بنظام الجيل الخامس والمعمول به في عدد محدود من دول العالم بالوقت الحاضر".

وأضافت، أن "العراق سيلتحق بركب الدول المتقدمة في العالم من خلال استخدام تقنية الانترنت عبر الفضاء ،حيث إن الوزارة حالياً في طور التفاوض مع الشركات العالمية الرصينة في هذا المجال مثل شركات space x , Amazon, one web".

وأشارت الياسري، إلى "أهمية الدبلوماسية الرقمية كون العالم الافتراضي والرقمي أصبح مؤثرا جداً في المجتمع وفي صناعة رأي عام سياسي واقتصادي واجتماعي، فضلا عن أهمية التواصل السريع وتوفير خدمات انترنت سريعة"، مؤكدة "سعي وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات المتطورة في هذا المجال".