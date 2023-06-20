التربية توضح وقت قطع الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي

أوضح المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، الاثنين، وقت قطع الانترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي.

وقال السيد للوكالة الرسمية ان "قطع خدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الإعدادي ليوم غد سيكون من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة الثامنة صباحاً".

وأضاف ان "وزارة التربية أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات ليوم غد بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية".

وبين ان "عدد الطلبة المشاركين بلغ أكثر من 689 ألفاً موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان".