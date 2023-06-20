ماجد اللجماوي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً فوق العادة للعراق في تركيا

قدم السفير ماجد اللجماوي، اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده سفيراً مُفوّضاً وفوق العادة لجُمْهُوريَّة العراق لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة، إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في المجمع الرئاسيّ بالعاصمة أنقرة.

وهنأ السفير اللجماويّ، خلال اللقاء الذي اعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد ، الرئيس أردوغان بمُناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسيَّة جديدة.

ونقل تحيّات رئيس الجُمْهُوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، والقيادة العراقيَّة، ورغبة العراق في المُضِيّ بتطوير العلاقات الثنائيَّة، والمزيد من التعاون في المجالات كافة.

من جانبه، أكَّد الرئيس أردوغان اهمية العلاقات مع العراق في كافة المجالات، مُتمنياً للسفير النجاح في مُهمته الجديدة.