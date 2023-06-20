الأخبار

بغداد وطهران تبحثان الجهود المبذولة لتخفيف حدّة التوتر والأزمات بالمنطقة


بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع رئيس المجلس الإستراتيجيّ للعلاقات الخارجيَّة الإيرانيَّة، اليوم الثلاثاء، مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة، والأمنيَّة على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة، والجُهُود المبذولة لتخفيف حِدّة التوتُّر والأزمات التي تعصف بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه "إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، رئيس المجلس الإستراتيجيّ للعلاقات الخارجيَّة الإيرانيَّة كمال خرّازي والوفد المُرافق له، في مكتبه في مبنى الوزارة ب‍بغداد".

وأضافت: "بحث الجانبان مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة، والأمنيَّة على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة، والجُهُود المبذولة لتخفيف حِدّة التوتُّر والأزمات التي تعصف بالمنطقة، كما جرى التأكيد على ضرورة تعميق العلاقات بين بغداد وطهران، وعقد المزيد من الحوارات لعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وحفظ مصالح الشعوب عبر التأكيّد على وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخـُّل في الشُؤُون الداخليَّة".

وأشار الوزير بحسب البيان إلى أنَّ "العراق اليوم أصبح جزءاً أساسًا في حل الخلافات والأزمات في المنطقة وتحوَّلت السياسة الخارجيَّة العراقيَّة إلى كونها مُبادِرة، مُضيفاً؛ لدينا أفضل العلاقات مع دول الخليج، رغم التوترات بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ودول الخليج العربيَّة، إلّا أنَّ العراق بقي يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الأطراف، بل مضى ليكون وسيطاً في حلِّ الخلافات".

وأوضح الوزير، أنَّ "الحلقة الأساسيَّة في علاقاتنا الدوليَّة تنطلق من دول الجوار ثم الدول العربيَّة وبعدها الإسلاميَّة، لتشمل شركاء العراق في العالم. لافتاً؛ إلى "أنَّ خطابنا صريح مع كل الأطراف وننطلق من المصلحة العراقيَّة"،

مضيفاً أنَّ هذه العلاقات لا تنبني ضدَّ أحد، ومن هذا المنطلق تم إنطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسختيه الأولى والثانيّة ونستعد للنسخة الثالثة، بهدفِ جمع دول الجوار الجغرافيّ للعراق".

من جانبه، أكَّد خرّازي أنَّ "العراق من الدول المهمة لجوار إيران، وأنَّ العلاقات بأبعادها المتعددة، التاريخيَّة والحضاريَّة، والمشتركات بين البلدين، تُحَتِّم أنَّ نعمل أكثر لتطوير العلاقات، مضيفاً؛ نحن سعداء بالاستقرار السياسيّ في العراق ونرى في العراق بوابة لتواصلنا مع العالم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رصد هدر بقيمة 44 مليار دينار في معمل سمنت الكوفة وصحة النجف
الانبار.. ضبط 187 ألف حبة كبتاجون قادمة من دولة مجاورة
بغداد وطهران تبحثان الجهود المبذولة لتخفيف حدّة التوتر والأزمات بالمنطقة
مجلس الوزراء يحدد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات
700 ألف طالب وطالبة يتوجهون غداً لأداء امتحانات السادس الإعدادي.. هذه التفاصيل
مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك
القاضي زيدان يؤكد دعمه لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
الحبس الشديد 5 سنوات لنائب محافظ نينوى
رئيس الجمهورية لخرازي : العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد ان اقر مجلس النواب الموازنة العامة
المندلاوي: الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات أولوية لدى مجلس النواب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك