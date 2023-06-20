700 ألف طالب وطالبة يتوجهون غداً لأداء امتحانات السادس الإعدادي.. هذه التفاصيل

تَنطلق يوم غد الأربعاء في بغداد والمحافظات كافة، الامتحانات الوزارية بدورها الأول لمرحلة السادس الإعدادي بمشاركة ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد ان "الامتحانات الوزارية التي أكملت وزارته بالتنسيق مع التعليم العالي والوزارات الساندة جميع إجراءاتها، سيشارك بها 689 ألفاً و243 طالباً وطالبة، موزعين بين أربعة آلاف و768مركزاً امتحانياً ضمن المدارس والجامعات".

وأفاد بأن الامتحانات التي ستستمر لغاية منتصف شهر تموز المقبل، لم يطرأ أي تغيير على جدولها الامتحاني سواء داخل البلاد أو خارجها، لافتاً إلى قيام مسؤولي الوزارة بزيارات ميدانية إلى المراكز الامتحانية لمتابعتها وحل أي مشاكل فنية قد تظهر، نافيا صلة الوزارة بأي مواقع إلكترونية تروج لأسئلة أو مرشحات، بحسب الصحيفة الرسمية.

من جانبها ذكرت مديرية تربية كركوك على لسان معاون مديرها العام سامان مجيد بكر بتصريح أفاد به أن "الطلبة المشاركين بالامتحانات في المحافظة، سيتوزعون بين 204 مراكز امتحانية للدراسات العربية والكردية والتركمانية، فضلاً عن 31 مركزاً للتعليم المهني".

وإلى السليمانية التي أفاد مدير ممثلية وزارة التربية فيها رباح حسن التميمي، بأن الامتحانات التي ستنطلق غدا الأربعاء بجميع فروعها العلمي والأدبي والمهني، سيشارك بها 2000 طالب وطالبة بجميع التخصصات ضمن 19 مركزاً بواقع عشرة مراكز احيائي وسبعة للأدبي ومركزين تطبيقي، وستكون 15 ضمن المحافظة وأربعة خارجها اثنان في كلار وواحد في عربت والآخر في بازيان".

وكشف عن تزويد المراكز الامتحانية بجميع مستلزمات إنجاحها مع توفير الجو الملائم لجميع الطلبة، فضلاً عن التعاون مع القوات الأمنية في السليمانية والممثلية والملاكات التربوية لضمان نجاح الامتحانات ومنع حالات الغش عبر الأجهزة الخاصة بذلك، وفقا للصحيفة.