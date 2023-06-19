القاضي زيدان يؤكد دعمه لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أهمية عرض الواقع العراقي من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وثورة الإعمار والبناء ونقل الصورة الحقيقية دون أي قصور، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان دعمه لرئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان"، لافتا إلى أنه" جرى خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد الرئيس ضرورة استدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد واستثماره في تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق جذب استثمار الشركات الأجنبية".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى" أهمية عرض حقيقة الواقع العراقي من ناحية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وثورة الإعمار والبناء ونقل الصورة الحقيقية دون أي قصور".

وتابع البيان، أن" الرئيس تطرق في معرض حديثه إلى زيارته الأخيرة لإيطاليا وما عكسته من حجم الإقبال الكبير على العراق، مشيراً بهذا الصدد إلى كلمته في منظمة العمل الدولية وما نقلته عن التطورات الإيجابية في العراق للمجتمع الدولي والتي كان لها الأثر الكبير لما تضمنته من مشاريع شراكات دولية إيجابية".

من جانبه، أثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على" طروحات رئيس الجمهورية وجهوده في إيصال حقيقة الواقع العراقي إلى المجتمع الدولي"، مؤكداً دعمه الكامل لـ" رئاسة الجمهورية في إعادة النظر بالمنظومة التشريعية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من أجل استكمال تشريع القوانين المنصوص عليها في الدستور".