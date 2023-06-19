رئيس الجمهورية لخرازي : العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد ان اقر مجلس النواب الموازنة العامة

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، كمال خرازي والوفد المرافق له.

وذكر بيان رئاسي " ان الرئيس اكد التطور الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية في ظل ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، كما رحب بزيارة الوفد الى مدينة البصرة".

واشار رئيس الجمهورية الى عمق الروابط الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصالح الاقتصادية التي تربط الشعبين الجارين.

وبين رشيد :" ان العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد ان اقر مجلس النواب الموازنة العامة، مؤكدا ان انشاء مراكز الدراسات الستراتيجية يعد احد مؤشرات تطور البلدان كونها تقدم الرؤية الواضحة لصناع القرار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كثيرة في مجالات الطاقة والمياه".

من جانبه، اعرب خرازي عن سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا :" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم امن واستقرار العراق "،مشيرا الى الجهود التي كان قد بذلها المرحوم مام جلال من اجل توسيع العلاقات، كما أشاد بدور الرئيس في تعزيز التعاون بين الشعبين العراقي والايراني".

وأكد رئيس المجلس الستراتيجي الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين، مبينا :" ان العراق يعد البوابة للتواصل مع الدول العربية"، مشيدا في هذا السياق بجهود العراق في تقريب وجهات النظر مع المملكة العربية السعودية