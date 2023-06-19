المندلاوي: الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات أولوية لدى مجلس النواب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، أن من أولويات مجلس النواب الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ,ان المندلاوي اكد خلال استقباله وفداً من وجهاء منطقة كفاءات السيدية في العاصمة بغداد, أن "تطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات لمنطقة كفاءات السيدية هي أولوية الأيام المقبلة"، مستجيبا "لأهالي المنطقة".

وشدد على أن "الأولوية لدى مجلس النواب الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات ,و انه سيشرف شخصياً على استكمال جميع الخدمات المطلوبة لأهالي المنطقة".

وبحسب البيان فإن المرحلة الأولى بدأت من خلال تجهيز منطقة كفاءات السيدية بأعمدة الكهرباء والأسلاك الخاصة بإيصال الكهرباء لأهالي المنطقة، كما ستنطلق حملة خدمية كبرى لتطوير الشوارع والبنى التحتية في منطقة كفاءات السيدية .