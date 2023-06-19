السوداني: الحكومة ماضية بإنجاز طريق التنمية لتحقيق المصلحة العليا للعراق

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، اجتماعاً للّجنة الخاصة بتنفيذ مشروع طريق التنمية، مؤكدا أنه يحقق المصلحة العليا للعراق.

وقال السوداني في بيان على هامش الاجتماع إن "الحكومة ماضية باتجاه إنجاز مشروع طريق التنمية، لما يتضمنه من عائدات اقتصادية كبيرة للعراق، وخلق فرص للعمل والتنمية المستدامة، تمتد منافعها على عموم المنطقة، بما يعزز من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".

وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة السبل التي تحقق المصلحة العليا للعراق من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم، وإشراك الدول الراغبة بالانضمام إليه، ودراسة العروض المقدمة من الدول والشركات الكبرى".

كما أكد الاجتماع "الذهاب نحو الاستعانة بخبرات الشركات العالمية الرصينة في الجوانب المتعلقة بأدقّ تفاصيل المشروع؛ من أجل ضمان إنجازه وفق أحدث الخطط والمواصفات والبرامج العالمية".