الأخبار

القبض على أبرز العناصر الإرهابية في صلاح الدين


أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على احد العناصر الارهابية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان  انه "عبر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجود احد العناصر الارهابية في قضاء تكريت ومن خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية وتدقيقها تمكنت مفارز المديرية الميدانية من القبض على الارهابي بالتنسيق مع مفرزه من الامن الوطني".

وأضافت، ان "المتهم صادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/٤) ارهاب،وهو احد ابرز اهداف المديرية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على أبرز العناصر الإرهابية في صلاح الدين
التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي
الديوانية.. ضبط مئة بطاقة "ماستر كارد" و60 هـوية تـقاعـدية ومتهمين بالرشوة
محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكما باعدام الارهابي المخبر عن تحركات القوات الامنية وخطفهم
مستشار الأمن القومي يصل نيويورك لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب.
بعثة الحج العراقية: حجاجنا يسكنون بأفضل فنادق مكة وينعمون بأجود وجبات الطعام
النزاهــة تـرصد مخـالفـات في الوقف الشيعي و تزوير كتب رسمية في البصرة
مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل التحالفات والاحزاب السياسية
ضبط مدير في وزارة الإعمار لاختلاسه مبالغ مالية
محلل سياسي: السفيرة الأميركية تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك