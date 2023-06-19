محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكما باعدام الارهابي المخبر عن تحركات القوات الامنية وخطفهم

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن الابلاغ عن تحركات القوات الامنية في قضاء الشرقاط.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي (أ) عن جريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وترديد البيعة والعمل معهم كمخبر عن تحركات منتسبي القوات الامنية والاشتراك معهم في خطف أحد المنتسبين من القوات الامنية بدوافع ارهابية".

وأشار إلى أن "المحكمة اصدرت حكمها على المجرم وفقا لإحكام المادة الثانية /1 و3 و8 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".