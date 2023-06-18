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محلل سياسي: السفيرة الأميركية تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق


حذر المحلل السياسي قاسم بلشان، الاحد، من تدخلات السفيرة الأميركية في بغداد الينا رومانوسكي ولقاءاتها بالمسؤولين السياسيين والامنيين، لافتا الى ان تلك التدخلات تقف خلفها مخططات لزعزعة الاستقرار وسحب بعض المعلومات التي تحتاجها واشنطن لخدمة مصالحها في العراق.

وقال بلشان في حديث لـ /المعلومة/، ان "السفيرة الأميركية الينا رومانوسكي خريجة جامعة تل ابيب ولها بصمة واضحة في الجوانب الأمنية، وعلى الرغم من وظيفتها الدبلوماسية الا انها تواصل التدخلات بالشؤون الأمنية وتلتقي بمختلف القيادات والأطراف السياسية".

وأضاف ان "لقاءات رومانوسكي تبعث إشارات واضحة بشأن وقوف اميركا خلف احداث معينة بعيدة عن اللجوء الى لغة العنف، بل القيام بسلوك وخطوات ناعمة تحاول ترجمتها من خلال بعض القادة الأمنيين".

وبين ان "تعامل السفيرة الأميركية مع القادة الأمنيين قد تقف خلفه مخططات تهدف الى سحب معلومات حول كيفية التعامل مع الاحداث او الاضطرابات التي قد تحصل في المستقبل ومعرفة الخطط الأمنية إزاء التوترات او الاحتجاجات التي قد تحدث".

يذكر ان رومانسكي كانت تعمل في السابق  خبيرة بمكافحة الإرهاب ومحللة الـ"CIA" وكانت سفيرة في دولة الكويت بعدها قام بايدن بتعيينها كسفيرة في العراق 

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محلل سياسي: السفيرة الأميركية تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق
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