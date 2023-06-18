القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي : التغييرات المقبلة ستطال ثلاثة محافظين ومناصب سيادية اخرى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، شمول ثلاثة محافظين وعدة مناصب سيادية ضمن الحزمة الإصلاحية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استبدال الدرجات الخاصة.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، إن" المعلومات المتوفرة تشير الى ان قائمة استبدال الدرجات الخاصة ستشمل 3 محافظين ودرجات أخرى".

واضاف،انه" لا خطوط حمر على اي تغييرات قادمة من قبل حكومة السوداني كونها اعتمدت مبدأ التقييم الشامل"، لافتا الى ان "بعض المحافظات بحاجة ماسة لهذه التغييرات لوجود قصور وضعف في الاداء انعكس على ملفات حيوية عدة".

واشار الى ان" ملف تغيير المدراء العامين في مؤسسات الدولة لم يتوقف وان هناك وجبة اخرى سيتم اعلانها في غضون اسابيع".

وكانت حكومة السوداني اصدرت قوائم بعشرات التغييرات بمناصب في 5 وزارات خلال الاسابيع الماضية".