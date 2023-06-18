صدور مذكرات قبض جديدة بحق قادة "تقدم" في الانبار بتهم الفساد

افاد مصدر في حكومة الانبار المحلية، الاحد، بصدور مذكرة قبض وتحري بحق قيادي بارز في حزب تقدم بالانبار .

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/، إن "المحاكم اصدرت مذكرة قبض وتحري بحق المدعو حسين الدليمي احد ابرز قيادات حزب تقدم في الانبار لتورطه بعمليات اختلاس اموال".

واضاف المصدر ان" المعلومات الاولية تفيد بان الدليمي لديه شبكة لتبييض الاموال واحد ابرز مروجي لاعلام حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأوضح ان "المحاكم اصدرت اوامر قضائية جديدة بحق مطلوبين اخرين بتهم تتعلق بملف الاراضي وتزوير معاملات المتضررين جراء العمليات الإرهابية".

وأشار الى ان " المعلومات المتوفرة لدى الجهات المعنية تفيد بصدور المذكرة على خلفية اعترافات المعتقلين بالقضايا المشار اليها"، مؤكدا ان" لجان النزاهة بصدد الافصاح عن اسماء شخصيات بارزة متورطة بملفات الفساد في الانبار ".