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السوداني يزور مشروع مستشفى الشعب العام ويوجه بإزالة العقبات عن مشاريع المستشفيات المتلكئة


 أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى مشروع مستشفى الشعب العام في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، واطّلع السوداني على تطور مراحل الإنجاز في المشروع الذي يعد من المشاريع المتلكئة، حيث ابتدأ العملُ فيه عام 2013، وتعرّض للتوقف لسنوات عدّة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء" ان السوداني ترأس اجتماعاً في موقع المشروع، بحضور وزير الصحة ومحافظ بغداد والمهندس المقيم وممثلين عن الشركة المنفذة، لمناقشة أوضاع المشروع والوقوف على أبرز المشاكل التي تواجهه والإيعاز بمعالجتها.

واكد البيان" ان السوداني شدد على عدم جعل التقيد بالتعليمات مبرراً لعرقلة الإنجاز، ومنفذاً لاستدامة الفساد، عبر تلكؤ المشاريع، ووجّه بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع برئاسة وزير الصحة وعضوية المحافظ، ومسؤولين من وزارة التخطيط، لحسم جميع المتعلقات وأوامر الغيار لمشروع مستشفى الشعب العام وباقي المستشفيات المتلكئة، لتدخل الخدمة بأقرب وقت ممكن.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة الالتزام بالتوقيتات المتعلقة بالتنفيذ، وأن يتواجد ممثلو وزارة الصحة في المشروع على مدار اليوم، لمتابعة أدق التفاصيل فيه، كما أكد للشركة المنفذة بأنه سيتابع شخصياً التوقيتات الزمنية لمراحل الإنجاز.

وأوعز السوداني" إلى فريق المتابعة برفع تقارير عاجلة عن أسباب التلكؤات والتوقفات في المفاصل المهمة بالمشاريع، من أجل إيجاد الحلول، ودفع العمل نحو التقدم، والأخذ بالتوصيات الضرورية التي تستلزم قرارات سريعة بشأنها.

واضاف البيان" ان السوداني اجرى جولة في أجنحة المستشفى التخصصية المكونة من عدة طوابق، فضلاً عن العيادة الاستشارية والأشعة والمختبرات وجناج غسل الكلى والعلاج الطبيعي، والوقوف على الفقرات التي تحتاج إلى مصادقات وحلول عاجلة، موجهاً بإزالة العقبات الروتينية واتخاذ ما يلزم لإتمام المستشفى.

واشار البيان" الى ان أعمال المستشفى تشهد نسب إنجاز إجمالية تجاوزت 70% بعد استئناف العمل فيه، استناداً إلى التوجيهات المستمرةلرئيس مجلس الوزراء في معالجة ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة، التي نالت الأولوية في البرنامج الحكومي وخطط تقديم الخدمات

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