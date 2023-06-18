الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمل على تنمية العلاقات مع الأمارات


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، أهمية العمل على تنمية العلاقات ذات المجال المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن الأخير، "تسلّم رسالة خطيّة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان تضمنت دعوته للمشاركة في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي (COP28) التي تعقد بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات ب‍اليوم الوطني الثاني والخمسين".

وأضاف البيان: "جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، في قصر بغداد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، الذي نقل تحيات رئيس دولة الإمارات إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل رشيد السفير تحياته وتقديره وشكره على الدعوة الكريمة إلى رئيس دولة الإمارات وتمنياته للشعب الإماراتي بالمزيد من الرفاهية والرخاء".

وأكد الرئيس، "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

من جانبه، أعرب السفير سالم عيسى القطام الزعابي عن، "شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال"، مشيرا إلى أن "الإمارات تقف إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره ورفاهية شعبه، مثمنا دور النخب العراقية في الإسهام بنهوض وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما أكد، "تطلّع بلاده لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في الطاقة والمياه والاستثمار في العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار رئيس الوزراء يوصي بتفعيل نص قانوني لمنع الاحتكار وضبط الأسعار
العمليات المشتركة تعقد أول اجتماع لمناقشة الاستعداد للانتخابات المحلية
العتبة الكاظمية المقدسة تعلن أعداد المواكب والمفارز الصحية المشاركة بزيارة الإمام الجواد (ع)
صدور مذكرات قبض جديدة بحق قادة "تقدم" في الانبار بتهم الفساد
السوداني يزور مشروع مستشفى الشعب العام ويوجه بإزالة العقبات عن مشاريع المستشفيات المتلكئة
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمل على تنمية العلاقات مع الأمارات
اعتقال ثلاثة متهمين أوهموا المواطنين بتأدية مناسك الحج في بغداد
ضبط متهمين بالرشوة والابتزاز في كركوك وصلاح الدين
التعليم تقرر احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب
الاستخبارات العسكرية تعتقل "والي تلعفر"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك