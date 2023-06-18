اعتقال ثلاثة متهمين أوهموا المواطنين بتأدية مناسك الحج في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، اعتقال ثلاثة متهمين لانتحالهم صفة شخصيات حكومية في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال جمع المعلومات والأدلة وتدقيقها، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على (٣) متهمين في منطقة الجادرية ب‍بغداد بعد قيامهم بعمليات نصب واحتيال بأسلوب انتحال صفة شخصيات مسؤولين حكوميين".

وأضاف أن "المتهمين ضُبط بحوزتهم عدد كبير من المعاملات والمستمسكات وجوازات للسفر وبطاقات ماستر كارد فضلاً عن مبالغ مالية وصكوك مصرفية وباجات تعود لوزارات وهيئات حكومية ومكاتب لأعضاء في مجلس النواب، جاء ذلك بعد نصب كمين محكم تم على إثره ضبطهم بالجرم المشهود".

وبحسب التحقيقات تبين أن المتهمين يوهمون المواطنين بإرسالهم لتأدية مناسك الحج مقابل الحصول على مبالغ مالية تقدر بـ (٦) ملايين دينار للشخص الواحد، وفق البيان.

وأشار البيان الى أن "المتهمين دونت أقوالهم أصولياً وأُحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".