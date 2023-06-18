ضبط متهمين بالرشوة والابتزاز في كركوك وصلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين مُتلبّسين بالرشوة والابتزاز والاحتيال في مُحافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت النزاهة في بيان أن "دائرة التحقيقات أفادت بأنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة البلديَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال "رشوة"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم أقدم على ابتزاز المراجعين وعرقلة معاملاتهم وعدم إنجازها إلا بعد دفع الرشى".

وأضافت، أن "أعمال التحرّي، التي تمَّ القيام بها، أثبتت أنَّ المُتَّهم امتنع في كثيرٍ من الحالات عن تمشية معاملات المُراجعين، ما لم يتم دفع مبالغ مقابلها"، مُشيرةً إلى "نصب كمينٍ للمُتَّهم في مُديريَّـة بلديَّـة كركوك، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة".

وأوضحت النزاهة، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة كشف عن قيام أحد مُوظَّفي الدائرة بتسلُّم مبلغاً قدره (5900) دولار أمريكي من أحد المُواطنين؛ لقاء إيهامه بالتعيين على ملاك دائرة الصحَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قام بتزوير أوامر إداريَّـة بالتعيين".

وأردفت، أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الأولى على قضاة التحقيق المُختصّين"، لافتةً إلى أنَّه "تقرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الأولى، وصدور أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم في القضيَّة الثانية؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".