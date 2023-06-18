الاستخبارات العسكرية تعتقل "والي تلعفر"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد 18 حزيران/يونيو 2023، القاء القبض على ما يسمى "والي تلعفر" في عملية أمنية نفذت ضمن العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على ما يسمى "والي تلعفر " في عملية أمنية نفذت ضمن العاصمة بغداد".

وأضافت ان "الوثائق تشير بأن المتهم عمل بأكثر منصب ارهابي ضمن محافظة نينوى اثناء معارك التحرير، كما عمل بما يسمى امنية قاطع الحديدة ولايزال يمارس نشاطه الارهابي، بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي"، مشيرة الى ان "المتهم احيل وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الى الجهات التحقيقية المختصة".