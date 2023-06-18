رئيس النزاهة: الفساد الإرهاب الأكبر ويستدعي حملة كبرى لإيقافه

وصف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الفساد والإرهاب بأنَّهما وجهان لعملةٍ واحدةٍ، مُشيداً بالبطولات التي سطَّرتها القوات المُسلَّحة بمُختلف أنواعها في مُواجهة الجماعات الإرهابيَّـة وتحرير المدن من دنسها.

وشدد حنون، وخلال استقباله رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي في مقرّ الهيئة، على ضرورة تكاتف الجميع الجهات، سواءٌ عسكريَّـة أو أمنيَّة أو سياسيَّة أو اجتماعيَّة في مواجهة الفساد وتطهير مُؤسَّسات الدولة من براثنه، واصفاً الفساد بأنه الإرهاب الأكبر، الذي يستدعي حملة كبرى من الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة لإيقافه، كما وقف الجميع في مُواجهة جائحة كورونا والإرهاب.

ونوَّه رئيس الهيئة بمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب (مراتب وأفراداً) ودورهم الكبير في الوقوف بوجه الجماعات الإجراميَّة، مُثمّناً التضحيات الجسام والدماء الزكية التي بذلوها في الدفاع عن حياض الوطن وعن أرواح العراقيين بمختلف انتماءاتهم، مُبدياً الدعم لكلّ الأجهزة الأمنيَّـة والعسكريَّة؛ للاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن داخل البلد وصد الهجات الخارجيَّـة عنه.

من جانبه، أشار رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق (عبد الوهاب الساعدي) إلى أنَّ الجهاز داعمٌ وبقوَّةٍ لإجراءات الهيئة الرامية لكبح جماح الفاسدين والعبث بمُؤسَّسات الدولة، عادّاً الفساد بأنَّه الأساس الذي انبثق منه الإرهاب، مُؤكّداً أنَّ أبواب الجهاز مفتوحة أمام مُحققي لهيئة لأيَّة إجراءاتٍ يمكن أن تتخذ بصدد شبهات الفساد أو هدر المال العام.