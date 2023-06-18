النائب مصطفى سند يدعو لاستجواب وزير التجارة على خلفية توبيخه لاحد المواطنين

دعا عضو مجلس النواب مصطفى سند، اليوم الاحد، لاستجواب وزير التجارة أثير داود الغريري ومحاسبته على طريقته التي ظهر بها اليوم بتعامله مع احد المواطنين.

وقال سند، في تغريدة على {تويتر} :"ادعو لاستجواب وزير التجارة ومحاسبته على طريقته التي ظهر بها اليوم بتعامله مع احد الشيبة، وندعو لمعالجة هذه الظاهرة المعيبة التي بدأت تتكاثر مؤخراً لدى الستاف الحكومي".

واضاف سند "شخصياً لدي معلومات ان التوبيخ الذي يظهره كبار موظفي الدولة على المستضعفين نتيجة تلقيهم توبيخات من أخرين".

خلال زيارة مفاجئة إلى محافظة كركوك شمال العراق، أثارت مشاهد لوزير التجارة أثير داود الغريري، عاصفة من الجدل.

فقد ظهر الوزير أثير الغريري وهو ينادي أحد المواطنين، بطريقة وصفت بالفوقية أو غير الحضارية..