بينهم قياديون.. هروب 25 داعشيًا معظمهم عراقيين من سجن العين في سوريا

هرب 25 داعشيا، اليوم السبت، من سجن العين في سوريا بينهم قياديون بارزون في تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما أفادت به “روسيا اليوم”.

وذكر مصدر صحفي نقلاً عن مصدر استخباراتي عراقي، أن “من بين الفارين 15 عراقيا منتمين لتنظيم داعش الارهابي، ومنهم قياديون في التنظيم”.