المالية النيابية تتوقع بدء الوزارات تطبيق بنود الموازنة مطلع الشهر المقبل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، إطلاق الرواتب لـ 720 ألف موظف جديد بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة، فيما توقعت بدء الوزارات بتطبيق بنودها مطلع تموز المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للعراقية الإخبارية إن" قانون الموازنة المرسل من البرلمان لرئاسة الجمهورية يتضمن 78 مادة بعد إضافة 11 مادة للنسخة المرسلة من الحكومة".

وأضاف" تم إجراء مناقلات بقيمة 6 ترليون دينار لغرض زيادة تخصيصات المحافظات والمصادقة على الموازنة، ستطلق رواتب 720 ألف موظف جديد من المحاضرين والعقود وأصحاب الشهادات العليا والأوائل وفئات أخرى"، لافتا إلى، أن" اللجنة المالية أضافت 150 ألف درجة وظيفية للموازنة استجابة لشرائح مختلفة".

وأشار إلى، أن" هنالك أكثر من 500 وحدة إنفاق وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ستتم متابعة عملية تطبيق الموازنة من قبل اللجنة المالية واللجان النيابية المتبقية كل حسب اختصاصه".

وأكد، أن" الحكومة قد تطعن بمواد أضافت أعباء مالية والطعن بأي مادة سيوقف تنفيذ تلك الموازنة وليس جميع بنودها"، مرجحا بدء الوزارات بتطبيق ما ورد في الموازنة بداية تموز المقبل".