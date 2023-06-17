بتهمة الرشوة.. مجلس تحقيقي وتوقيف 5 أيام لمنتسبي مرور في البصرة

اعلنت مديرية مرور البصرة، اليوم السبت، تشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسبين اثنين وإيداعهما التوقيف لقيامهما بأخذ مبالغ مالية من أصحاب الشاحنات .

وذكرت المديرية في بيان انه “بحسب تأكيدات وزير الداخلية على متابعة كل من يحاول الإساءة لسمعة المؤسسة الأمنية، ووفقاً للسياقات القانونية، وجه مدير مرور محافظة البصرة اللواء الحقوقي حيدر عبود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اثنين من منتسبي المرور وذلك لقيامهما بأخذ مبالغ مالية من أصحاب الشاحنات من خلال مقطع فيديو ظهرا فيه بمواقع التواصل الاجتماعي”.

واضافت انه “تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقهما وإيداعهما التوقيف لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق”.