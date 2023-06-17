القبض على شخص يحرض ضد القوات الأمنية في ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، القاء القبض على شخص يقوم بالتحريض على القوات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي من قضاء المجر الكبير.

وقالت القيادة في بيان إنه "تم القاء القبض على شخص يقوم بالتحريض على القوات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي من قضاء المجر الكبير حيث تم القبض عليه وهو يقوم بتصوير القطعات الأمنية ايضاً".

وأشار البيان إلى "إحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".