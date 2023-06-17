الاتصالات تشرع في إدخال خدمة الانترنت عبر الفضاء

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن الشروع لإدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء.

وذكرت الوزارة، في بيان "سعياً من وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات ونظراً لأن مشاريع تقديم خدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً ليكتمل انتشارها في جميع المناطق نتيجة لصعوبات المد والحفر وكلف التمويل العالية لهذه المشاريع، وبهدف تنويع مصادر تقديم الخدمة مما يسهم في زيادة المنافسة وخفض الأسعار، فقد أقرت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات الموافقة على الشروع بالإجراءات التعاقدية لإدخال خدمة (الإنترنت عبر الفضاء) للعراق ولأول مرة".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي أسوةً بالدول المتقدمة في العالم باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية واطئة المدارات التي تقوم بتزويد خدمة الإنترنت مباشرةً إلى المستخدمين على الأرض عن طريق شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية توفرها عدد من الشركات العالمية الرصينة مثل (one web) و(Space X) و (Amazon)".

ولفت إلى أن "الوزارة قامت بفتح قنوات التفاوض المباشر مع هذه الشركات للمضي بإجراءات التعاقد بغية إيصال هذه الخدمة للعراق بأسرع وقت ممكن".