الانبار تستعين بموظفي بغداد لأنهاء فساد مؤسسة الشهداء

افاد مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية ، السبت، بأنهاء تنسيب 32 موظفا في مؤسسة الشهداء على خلفية وجود شبهات فساد في ملفات المتضررين جراء العمليات الإرهابية، مبينة ان المؤسسة استعانت بموظفين من بغداد لتدقيق السجلات.

وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان " الجهات المعنية اجرت عمليات فلترة لمؤسسة الشهداء على خلفية كشف ملفات فساد وهدر للمال العام وسرقة مبالغ مالية ضخمة جراء تزوير الاف المعاملات للمتضررين من جراء العمليات الارهابية واسفرت عمليات الفلترة عن انهاء تنسيب 32 موظفا منسبا بمؤسسة الشهداء في خطوة تهدف الى تغيير كادر المؤسسة والتحقيق مع المنسبين واحالة المتورطين بملفات فساد الى القضاء".

واضاف المصدر، ان" التهم الموجه ضد العاملين في مؤسسة الشهداء تتعلق بعمليات تزوير المعاملات واستغلال المنصب وخروقات قانونية مختلفة فضلا عن كشف معاملات مزورة تعود لأسر ارهابي داعش".

وأشار المصدر الى ان "لجان النزاهة في الانبار متورطة بملفات فساد وسرقة المال العام فضلا عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة ما استدعى الاستعانة بموظفين من بغداد لتلافي الازمة".