النائب محمد البلداوي: يجب تشكيل لجنة تقصي لأموال الحكومة السابقة

اعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي، السبت، ان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت اسوأ المراحل في تاريخ العراق الحديث، داعياً الحكومة الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن جميع الاموال التي تم صرفها في محافظة نينوى وجميع المحافظات.

وقال البلداوي في حديث ل /المعلومة /، إن "الحقبة السابقة شهدت تفاقم عصابات الفساد والسرقات للاموال على مستوى الوزارات والمحافظات بشكل اوسع ضمن تبويبات عديدة ومشاريع وهمية لا ترتقي لحجم المبالغ التي تم صرفها"، مشيرا الى ان "اغلب الأموال التي خصصت لقانون الامن الغذائي وصندوق اعمار المناطق المحررة، فضلا عن الدعم الاممي والدولي والتنمية الاجتماعية لم تذهب الى أبواب صرف صحيحة".

وتابع، ان "هنالك فسادا كبيرا في هذه الملفات ومن الضروري البحث حول الأشخاص الذين تولوا إدارة هذه الملفات"، لافتا الى ان " حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت اسوأ المراحل في تاريخ العراق".

واردف: انه "يجب على الحكومة السعي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن جميع الاموال التي تم صرفها في محافظة نينوى وجميع المحافظات"، مضيفا ان "اللجنة يجب ان تشكل من النزاهة وديوان الرقابة المالية، والنزاهة النيابية لمعرفة اين ذهبت المليارات التي تم صرفها في الحكومة السابقة".

وكان عضو مجلس النواب خالد العبيدي قد دعا في بيان الى ضرورة معرفة مصير المبالغ المصروفة لمشاريع نينوى والتي تشير الى انه تم صرف أكثر من 6 ترليونات و128 مليار دينار عراقي، عدا اموال كبيرة اخرى خصصتها دول ومنظمات اممية لإعمار المحافظة، ومع ذلك، لا يزال الجانب الأيمن من مدينة الموصل ومعه أقضية ونواحي نينوى يعاني من مستويات مروعة من الدمار ومن ضعف أو غياب شبه كامل في البنية التحتية