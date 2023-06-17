رئيس البرلمان التركي الجديد يؤكد استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في مسعاها لاعادة اعمار البلاد

اكد رئيس البرلمان التركي الجديد / نعمان قورتولموش/ استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في مسعاها لاعادة اعمار البلاد ودعم حركة البناء التنموي .

وقال قورتولموش خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتهنئة بمناسة تسلم قورتولموش منصبه الجديد رئيسا للبرلمان التركي : إن تركيا تدعم بإخلاص جهود حكومة العراق حيال إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وأضاف: "نتطلع إلى العمل الوثيق، لاسيما في إطار مشروع طريق التنمية الذي يحظى بأهمية استراتيجية لرفاهية شعبينا واستقرار العراق والمنطقة بأسرها".

واكد رئيس البرلمان التركي الجديد خلال الاتصال الهاتفي ضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين البرلمانين في القضايا التي تحدد أجندة الأعمال المشتركة للبلدين إلى أعلى مستوى.

واشار الى أن روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين والمحبة العميقة بين الشعبين التركي والعراقي، تمنحهم القوة والحماس اللازمين للسير في هذا الطريق.

وخلال الاتصال، اقترح قورتولموش إعادة تشكيل وإستحداث مجموعات صداقة بين البرلمانين بشكل سريع، وهو ما رحب به الحلبوسي وأبدى استعداده لتقديم المساعدة .