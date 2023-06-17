مستشار رئيس الوزراء يفصّل مذكرات التفاهم والاستثمارات القطرية الجديدة في العراق

فصل المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم السبت، مذكرة التفاهم الجديدة بين العراق وقطر، وفيما أعلن حجم الاستثمارات القطرية في البلاد، حدد موعد إنجاز مشاريعها.

وقال الشمري، في حديث صحفي: إن "هناك علاقة استثنائية جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق وقطر تعبر عن نفسها تباعاً وتوجت في الزيارة الأخيرة لأمير قطر إلى بغداد، وتوقيع عدة اتفاقيات مهمة وتفاهمات عميقة في مختلف المجالات، منها على المستوى الحكومي أو في قطاع الأعمال الخاص والاستثمارات"، موضحاً أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية القطاعات المختلفة في البلدين".

وبين أنه "في قطاع الطاقة والكهرباء، تم التوقيع على مذكرات تفاهم تتعلق بمجالات الكهرباء والتشييد، وأيضاً التوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، بالإضافة إلى اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق، ما سيسهم في تلبية احتياجات الطاقة وتعزيز القدرة الإنتاجية".

وأضاف أن "قطاع المدن السكنية، شهد التوصل إلى اتفاقات لتطوير مدينتين سكنيتين نموذجيتين، تتمتعان ببنية تحتية حديثة وسعة كل مدينة تصل إلى 50,000 ساكن، ما يجعل السعة الإجمالية للمدينتين 100,000 ساكن، تشمل هاتين المدينتين فللاً وشققاً سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات ومدارس"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن تصبح هذه المدن نموذجية في المنطقة بأكملها، ما سيسهم في توفير سكن عالي الجودة للمواطنين".

وتابع أنه "تم الاتفاق على بناء وتطوير عدد من الفنادق في مختلف المحافظات العراقية، بما في ذلك فنادق فئة خمس نجوم، لسد العجز الحالي المقدر بـ 10,000 غرفة فندقية بهدف تلبية جزء من الاحتياجات المتزايدة للسياحة والتجارة والاستثمار في البلاد"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه الاستثماري يأتي في ظل التطور الاقتصادي المتوقع في العراق خلال السنوات القادمة".

أما في قطاع الرعاية الصحية، أكد الشمري أنه "تم التوصل إلى اتفاقات مع شركات قطرية متخصصة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الجديدة والتي سيتم افتتاحها بغضون أشهر"، مبيناً أن "الهدف من هذه الاتفاقيات يتمثل في تحقيق تكامل بين النظام الصحي الخاص في قطر والقطاع الصحي العراقي، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين العراقيين".

ولفت إلى أن "هذه المستشفيات تشمل توفير سعة سريرية تصل إلى 400 سرير، ومن المتوقع أن تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية"، مضيفاً أن "هذه المستشفيات حديثة ومجهزة تجهيزاً كاملاً وفرقاً طبية ذات خبرة عالية لتلبية الاحتياجات الطبية المتنوعة للمرضى".

وأشار الشمري، إلى أن "الاستثمارات الإجمالية في هذه المشاريع الثلاثة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، وسيتم البدء في تنفيذها مباشرةً ولمدة خمس سنوات"، لافتاً إلى أنه "من المتوقع أن تكتمل جميع الأعمال في عام 2028".

وبين أن "هذا التعاون القطري - العراقي في مجال الاستثمار يعد فرصة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وستسهم هذه الاستثمارات الضخمة في تحقيق نمو مستدام وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

ونوه إلى "امتلاك العراق وقطر علاقات ثنائية قوية تستند إلى الشراكة السياسية وتنسيق المواقف، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وفي ما يتعلق بتنسيق المواقف، أوضح الشمري أن "العراق وقطر يعملان على تحقيق التوافق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال المشاورات الثنائية والمشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية"، لافتاً إلى "توحيد المواقف بين العراق وقطر والتزامهما بالتعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في السلام والاستقرار".