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السوداني يوجّه بحزمة من التسهيلات لممارسة العمل الصحفي


وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإصدار حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ الداعمة للصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 154 للصحافة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للسوادني في بيان ان الأخير "وجه الوزارات والمحافظات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية من هيأة الإعلام والاتصالات، بما ينسجم مع القانون".

كما وجّه الجهات المعنية بتزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، وكذلك إعادة النظر بالحوالات المالية الخاصة بوسائل الإعلام في ما يخص (الأقمار الصناعية) للقنوات والمكاتب الإعلامية، بما يخدم الواقع الإعلامي في العراق، وذلك استناداً ل‍قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي، وفقا للبيان.

وبهدف تسهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية، فقد وجه السوداني، جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات كافة، لتنفيذ ذلك، كما وجه بتقديم التسهيلات اللازمة والتعامل بشكل أكثر انسيابية لمرور كوادر الصحفيين ومنتسبي المكاتب الإعلامية ومعداتهم الخاصة في المطارات العراقية، وكذلك إجراء التسهيلات بمنح سمات الدخول للصحفيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية وتسهيل إجراءات إقامتهم في العراق، استناداً لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، بحسب البيان.

وفي مجال الدعم المتواصل، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتسهيل إنجاز معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحفية العاملة، في مختلف المؤسسات الإعلامية، كما وجه بإعادة النظر بأجور الماء والكهرباء المفروضة على القنوات والمكاتب الإعلامية، وأيضاً إجور وقود المولدات. 

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبنى مؤخراً مقترحات رئيس هيئة الإعلام والاتصالات لخدمة قطاع الإعلام والعاملين فيه.

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