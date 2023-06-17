زيارة بن تميم رسالة من تحت الماء

حليمة الساعدي ||

ماهي الرسالة التي اراد ان يوصلها بن تميم لشيعة العراق في زيارته الاخيرة؟؟ واضح جدا انه ابدى اهتماما كبيرا للفصيل السني من خلال لقائه بخميس الخنجر وسرمد الخنجر ونيجرفان برزاني والحلبوسي وقد جمعتهم صورة واحدة مع بن تميم وقد كان وجود السوداني بينهم يساوي واحد مقابل خمسة يعني انكم ايها الشيعة اقلية وان الزعامات السنية في العراق غير قابلة للتهميش مادام امراء وملوك ورؤساء العرب موجودين.

يبدوا ان ابن تميم وجد حكومة رخوة وقابلة للتكيف استقبلته وجعلت منه شيء ذو قيمة رغم ان قطر لا تعدو كونها نقطة لا تكاد ترى بالعين المجردة على الخارطة العالمية وماهي الا جزيرة صغيرة وفضائية ومجموعة مرتزقة من مختلف الجنسيات الاجنبية. واليوم جاء بن تميم يريد ان يصنع لنفسه مقاما محمودا في العراق ونسي انه كان احد اركان الارهاب والممول الرئيسي للجماعات التكفيرية والتخريبية وصاحب مشروع الربيع العربي هو والسعودية والامارات. نسي بن تميم انهم اول من جاهر بالقول والفعل لتطبيعه السمج والصلف مع اسرائيل واول من فتح سفارة لها من دول الخليج.. لماذا يلتقي بن تميم مع الخنجر ولم يلتقي مع المالكي لو كانت النويا سليمة بل لم يلتقي من الاساس بزعماء احزاب هذا ان فرضنا جدلا ان الخنجر زعيم حزب وليس راعي اغنام لعائلة المقبور صدام.. ان بن تميم خرق قوانين وبروتوكولات العمل السياسي كان المفروض انه يلتقي برئيس الوزراء ولا غير لكنه وخصوصا بعد الوليمة التي اقامها الحلبوسي على شرفه اراد ان يرسل رسالة مفادها نحن معكم ياسنة العراق ولا للحكومات الشيعية وذكرني هذا التميمي بالوصية الشهيرة التي اوصاها البزاز لنسيبه الحلبوسي واقصد نسيبه الروحي حينما اوصاه بأن واجبنا ان نخرب هذا البلد ويقصد العراق لا ان نبنيه مادامت الحكومة شيعية..

كذلك بن تميم اراد ان يقول للزعماء السنة بما فيهم الاكراد فهم ايضا زعماء سنة وان اختلفت القومية اراد بن تميم ان يقول لهم اجعلوا من رئيس الوزراء مديرا لأعمالكم وابنوا امبراطورياتكم المستقبلية على حساب المكون الشيعي .. هذا ليس نفسا طائفيا لكنه تبيين للحقائق

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