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التربية توضح بشأن طبيعة اسئلة امتحانات السادس الاعدادي


أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، ان أسئلة امتحانات السادس الاعدادي ستكون "واضحة ويسيرة ومن المقررات".

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في بيان ، خاطب خلاله طلبة السادس الإعدادي "باقي 4 فقط أيام على انطلاق تحديكم الأهم، والفرصة الأكبر لتميزكم وتحديد اتجاهكم ومُستقبلكم. ولذا ادعوكم باسم الوزارة وكادرها المُتقدم، الى ان تُكثفوا من التركيز والهدوء، وتستعدوا بشكل مثالي لانطلاق كرنفال الامتحان الوزاري، مارسوا الرياضة والتغذية والنوم بشكل جيد، لا تستمعوا لمن يريد إرباككم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي خبر او معلومة غير رسمية".

وأتم: "القاعات الامتحانية تنتظركم، وكل الجهود كُرست لأجل إنجاح أداءكم بأفضل صورة ممكنة، وكونوا واثقين ومطمئنين، ان الأسئلة ستكون واضحة ويسيرة ومن المقررات، وتراعي الفوارق الفردية والاشتراطات العلمية والتربوية، وسيسعدنا نجاحكم وتفوقكم، لأنكم مستقبلنا القادم، ومستقبل العراق".

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التربية توضح بشأن طبيعة اسئلة امتحانات السادس الاعدادي
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