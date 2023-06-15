بعد اختتام زيارته لبغداد.. امير قطر يغادر العراق

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، العاصمة بغداد بعد ان اختتم زيارته الرسمية إلى العراق.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس 15 حزيران/ 2023، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة ذات أبعاد سياسية واقتصادية مهمة.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار بغداد.

ورعى السوداني وأمير دولة قطر، مراسم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون وعدد من الاتفاقيات بين البلدين.

حيث تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وعلى هامش الزيارة، أيضاً جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.