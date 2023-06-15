الاستخبارات العسكرية: إلقاء القبض على تاجر مخدرات في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة الأنبار.

وذكر إعلام المديرية في بيان أن" عملية القبض تمت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض".

وأوضحت، أنه" تم نصب كمين محكم في حي الجمعية وعلى إثره تم إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في قضاء القائم، والذي كان بحوزته أكثر من (2000) حبة مخدرة"، منوها، بأنه" تم التعامل معه حسب الضوابط والسياقات المعمول بها".