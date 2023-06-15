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النزاهة: استقدام مدير ناحية بتهمة عرقلة عمل محققي الهيئة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق مُدير ناحية الحمزة الغربي الحالي في محافظة بابل؛ لإقدامه على عرقلة عمل أحد محققي الهيئة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن" محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق مدير ناحية الحمزة الغربي الحالي؛ بتهمة عرقلة عمل الهيئة عبر منع أحد مُحققيها من دخول مُديرية ناحية الحمزة الغربي، أثناء تأدية عمله الرسمي بذرائع واهية".

وأضافت، أن" محقق مكتب تحقيق الهيئة في بابل كان مُكلَّفاً بواجب رسمي بالانتقال إلى مُديرية ناحية الحمزة الغربي؛ لغرض التحري وجمع المعلومات في إخبارات تتضمَّن معلومات عن قيام مدير ناحية الحمزة الغربي ومدير بلدية الحمزة الغربي بجباية أموالٍ من المواطنين بصورة مخالفة للقانون، وسرقة تخصيصات إعمار حي بابل، ووجود مُخالفاتٍ في إكساء وتبليط شوارع المدينة".

وتابعت، أن" محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (229) من قانون العقوبات بدلالة المادة (15) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدل".

ونوهت، بأنه" تنصُّ المادة (15/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ: " تلتزم جميع دوائر ومُؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات تتعلق بالقضيَّة التي يراد التحرّي أو التحقيق فيها، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقيـة المنصوص عليها في هذا القانون".

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